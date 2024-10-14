◇東京六大学野球・第5週第2日明大8−1立大（2024年10月13日神宮）2回戦2試合が行われ、明大は今秋ドラフトの目玉・宗山塁内野手（4年）の固め打ちで立大に8―1で大勝し、1勝1敗で3回戦に持ち込んだ。明大は広島がドラフト1位指名を表明している宗山が5打数4安打で打率・444へ上げ、リーグトップに躍り出た。2年春以来、2度目の首位打者を視界に捉えても「数字は見ていない。いつも意識している、大事な場面での一本を心