モデルのトラウデン直美（２５）らを輩出した美少女コンテスト「２０２５ミス・ティーン・ジャパン」の決勝大会が１３日、都内で開催され、応募総数３３９６人の中から岐阜県の中学２年生・増田有沙さん（１４）がグランプリに輝いた。受賞の瞬間は目を丸くし「びっくり。本当にうれしい」と感激。頭上のティアラに照れ笑いを浮かべた。３歳でピアノ、小学校１年生からバレエを始め、現在はバドミントン部で汗を流す。似てい