俳優風間俊介（41）が、25年3月に東京・紀伊國屋サザンシアターで開幕するこまつ座新作「フロイス−その死、書き残さず−」に出演することが14日、決まった。風間はこまつ座初参加となる。作品は、井上ひさしが83年にNHKラジオドラマとして書いた書簡形式の台本「わが友フロイス」を、劇作家長田育恵さんが戯曲化、栗山民也さんが演出する完全新作。戦国時代の日本で活躍した宣教師ルイス・フロイスと、彼を取り巻く人々との間に交