ものまねタレントのキンタロー。（42）が、13日放送のカンテレ「お笑いワイドショーマルコポロリ！」（日曜午後1時59分＝関西ローカル）に出演。4歳、2歳の女の子のママとして、育児にも“変顔”を活用していると語った。この日の番組には、吉本新喜劇の島田珠代（54）、「たんぽぽ」白鳥久美子（42）ら、仕事も家庭も頑張っている「ママ芸人」が集まり、それぞれの悩みなどを語った。強烈なインパクトのある顔まねで人気のキン