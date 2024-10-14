俳優岡田将生（35）がこのほど都内で行われたテレビ朝日系主演ドラマ「ザ・トラベルナース」（17日スタート、木曜午後9時）の制作発表会見に登場。共演の中井貴一（63）から「こんな主役がいたら許せない」と突っ込まれ、タジタジとなった。最強ナイチンゲール・コンビの活躍を描き、世帯平均視聴率12・1％を記録したヒットドラマの2年ぶりの続編。制作発表会では、さっそく息の合った掛け合いで場を盛り上げた。「いま、岡田がい