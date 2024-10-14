テレビ朝日系連続ドラマ「ザ・トラベルナース」（17日スタート、木曜午後9時）の制作発表会がこのほど都内で行われ、主演岡田将生（35）、バディ役の中井貴一（63）ら出演者が登壇した。2年ぶりの続編に、岡田は「また帰ってくることができてうれしい。同じチームで医療ドラマを作れることが楽しい」と笑顔。「貴一さんとの軽妙なせりふのやりとりを楽しんでもらえたら」と話した。中井は「岡田将生という俳優がこの2年でものすご