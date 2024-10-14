俳優中井貴一（63）がこのほど都内で行われたテレビ朝日系連続ドラマ「ザ・トラベルナース」（17日スタート、木曜午後9時）の制作発表会見に登場し、タガログ語のせりふに仰天したエピソードを語った。主演岡田将生（35）と最強ナイチンゲール・コンビの活躍を描き、世帯平均視聴率12・1％を記録したヒットドラマの2年ぶりの続編。高学歴のスーパーナースを演じる中井は、印象に残るシーンについてトーク。「最初に台本をいただい