【モデルプレス＝2024/10/14】俳優の岡田将生と中井貴一が10月9日、都内で開催された10月17日スタートのテレビ朝日系「ザ・トラベルナース」（毎週木曜午後9時〜）制作発表記者会見に出席。医療従事者からの反響を明かした。【写真】岡田将生、Instagram初投稿のコメント欄に集まった豪華芸能人◆岡田将生&中井貴一、医療従事者の反響は？質疑応答で、医療従事者からの反響について問われた岡田は「前回やらせてもらった後に病