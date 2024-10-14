大阪・関西万博（2025年4月13日〜10月13日 184日間）の飲食ブース「サスティナブルフードコート」に、食いだおれの街・大阪のグルメが一堂に集結する『大阪のれんめぐり 〜食と祭EXPO〜』の詳細が公開された。『大阪のれんめぐり 〜食と祭EXPO〜』出展者が結集、「なにわの食文化は“ほんまもん”や！」〈2024年10月3日 大阪市中央区〉『大阪のれんめぐり 〜食と祭EXPO〜』 「大阪新世界元祖串かつだるま」「どうとんぼり神座（