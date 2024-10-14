引っ越しや転居などの新たなスタートは、ときに人間関係のトラブルを引き起こすことがあります。今回は、対人関係において注意すべき行動に焦点を当ててみましょう。配慮のない甘え方相手の状況を考慮せずに甘えたり、無神経な要求をしたりすると、相手に余計なプレッシャーをかけてしまいます。相手の心理や状況を理解することが、良好な関係維持の鍵となります。相手に関心を示さない態度互いに興味を持ち合い、会話を重ねること