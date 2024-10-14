日本時間14日からリーグ優勝決定シリーズ米大リーグのナ・リーグ優勝決定シリーズは13日（日本時間14日）に第1戦を迎え、ドジャースは第6シードから勝ち上がってきたメッツを本拠地で迎え撃つ。メッツには、大谷翔平投手との“MVP争い”がニューヨークで話題になったフランシスコ・リンドーア内野手がいるが、地元紙は「MVPを勝ち取ることはできないだろう」と早々に白旗ムードを漂わせている。今季、レギュラーシーズンでMLB