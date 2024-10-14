◆２０２４ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファーストステージ第２戦阪神３―１０ＤｅＮＡ（１３日・甲子園）「２０２４ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ」の第１ステージ（Ｓ）は３位のＤｅＮＡが２連勝で突破した。今季限りで退任する阪神・岡田彰布監督（６６）が集大成と位置付けた戦いは、まさかの大敗で幕切れ。７点差での敗戦はＣＳの球団ワーストタイ。前任時代の０７、０８年に続き、第１Ｓは全て敗