西武が巨人などでプレーし、昨季までＤｅＮＡ２軍監督を務めていた仁志敏久氏（５３）を１軍野手総合コーチとして招へいすることが１３日までに分かった。仁志氏は巨人、ＤｅＮＡでの現役時代、思い切りのいい打撃が持ち味で、二塁の守備ではゴールデン・グラブ賞を４度受賞した。引退後もＤｅＮＡの２軍監督、侍ジャパンの内野守備走塁コーチなどを歴任。リーグ歴代最低となるチーム打率２割１分２厘に終わった打線の強化と若