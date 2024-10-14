【米ニューヨーク州１２日（日本時間１３日）＝一村順子】巨人、ヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏（５０）が阿部巨人に熱烈エールを送った。当地で恒例の野球教室を開催した松井氏は「慎之助が勝ってくれると本当にうれしい」と、阿部監督率いる古巣のセ・リーグ制覇を喜んだ。そして「リーグ優勝で満足ということは、ジャイアンツはあり得ない」とピシャリ。日本一のカギは「ピッチャー」とし、岡本和真内野手（２８）につ