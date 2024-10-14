巨人の阿部慎之助監督（４５）が１３日、スポーツ報知のインタビューに応じ、１６日から始まる「ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ」最終ステージ（Ｓ）に向けた現在の心境を語った。４年ぶりにリーグ優勝したが、「チャレンジャー」と挑戦者の精神を強調。凡事徹底をポイントに挙げ、キーマンには今季全１４３試合４番で出場した主砲・岡本和真内野手（２８）を指名して一致団結で挑む決意を示した。（取材・構成＝片岡優