俳優の岡田将生（３５）が主演するテレビ朝日系連続ドラマ「ザ・トラベルナース」（１７日スタート、木曜・後９時）の制作発表会見がこのほど行われ、共演の中井貴一（６３）らと登壇した。型破りなスーパーナースのバディによる医療ドラマで、２２年の第１シリーズから２年を経て復活。岡田は「また続編で帰って来ることができて、とてもうれしい」と笑顔。中井は「この２年という月日を経て、岡田将生という俳優がものすごく