◆２０２４ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファーストステージ第２戦阪神３―１０ＤｅＮＡ（１３日・甲子園）ＤｅＮＡが勢いで阪神をのみ込んだ２連勝だった。広島の大失速でギリギリで３位に滑り込み、打線は牧、佐野、オースティン、宮崎の中軸が絶好調だった。一方の阪神は巨人とのマッチレースに敗れての２位で、ＣＳに向けて気持ちの切り替えが難しかった。振れているのは３番の森下だけ。特に１番の近本の不