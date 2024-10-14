オリックス・紅林弘太郎内野手が大阪・舞洲の球団施設で自主練習を行った。１１月に開催されるプレミア１２へ向け、打撃練習などで状態を確認。今後は宮崎で行われているフェニックス・リーグにも参戦予定で「試合に出られるようにアピールしたい。チームとして動くので、やるからには優勝を目指して。上の舞台の選手からいろいろ学んで、競争だったら勝てるように」と意気込んだ。チームでは正遊撃手として地位を固めてきた。