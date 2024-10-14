政府開発援助（ＯＤＡ）によるフィリピンの鉄道改修事業を巡り、国際協力機構（ＪＩＣＡ）職員が、業務の見積額など秘密情報を東京都内の建設コンサルティング会社に漏えいした疑いのあることがわかった。業務は２０１９年に比政府が競争入札で発注し、同社が加わる共同企業体（ＪＶ）が落札した。ＪＩＣＡは就業規則に基づき職員を停職１か月の懲戒処分としたが、職員に秘密保持義務を課す国際協力機構法に抵触する恐れもある。