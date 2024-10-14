俳優の大地真央が主演を務める東海テレビ・フジテレビ系オトナの土ドラ『最高のオバハン 中島ハルコ』の第3弾『最高のオバハン中島ハルコ〜マダム・イン・ちょこっとだけバンコク〜』（毎週土曜後11：40）が2025年1月期に放送されることが決定。痛快エンタメが、アジア進出を果たす。助演・松本まりかも続投となり、2人から喜びのコメントが到着した。【写真】今野！そこに愛は…おなじみのメンバーも集結！同作の主人公・中