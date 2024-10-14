別府競輪のナイターG3「大阪・関西万博協賛別府市制100周年記念事業競輪」は最終日。11Rガールズ決勝の主役は石井寛子だ。石井、坂口による連勝対決が焦点。レース運びのうまさは石井が上回る。坂口は太田美の抵抗にあう分、無理脚を強いられる。石井が坂口、あるいは太田美の番手を確保して勝ち切る。坂口との力勝負で（4）＝（1）から当銘が強襲する（4）（3）と（1）（3）。（1）坂口楓華体は疲れていないけど、脚は