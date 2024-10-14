■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (3046) ＪＩＮＳＨＤ 東証プライム (3349) コスモス薬品 東証プライム (5885) ジーデップ 東証スタンダード (1662) 石油資源 東証プライム (3291) 飯田ＧＨＤ 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (1419) タマホーム 東証プライム (6632) ＪＶＣケンウ 東証プライム