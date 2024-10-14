3番人気クイーンズウォークは最下位15着。スタートで人馬ともにバランスを崩すアクシデント。後方からの競馬を余儀なくされ、向正面で一気に7番手まで浮上したが、直線に入ると余力は残っていなかった。14着のランスオブクイーンからも6馬身離されての入線。本来の力を出すことはできなかった。川田は「無事に終わってくれていればいいなと思います」とコメントした。