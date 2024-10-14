第10回大阪・関西万博協賛競輪、全国都市緑化かわさきフェア開催「川崎市制100周年記念G3」は最終日、12Rで決勝戦（優勝賞金452万円）が行われる。和田真久留を中心に4車で結束する南関勢を本線に推した。ライン構成は佐々木―和田―福田―石毛の南関勢、藤井―山口富の中部勢、北津留―山口貴の九州勢、そして諸橋が単騎戦。積極的に出るのは脚質的に藤井が有力。ライン4車の佐々木が、この動きを見極めて巻き返し、番手の