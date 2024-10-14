◇プロボクシングWBA世界バンタム級タイトルマッチ同級2位 堤聖也（角海老宝石）判定王者 井上拓真（大橋）（2024年10月13日東京・有明アリーナ）世界戦初挑戦の堤聖也（28＝角海老宝石）が3度目の防衛を目指した王者・井上拓真（28＝大橋）に3―0で判定勝ちし、涙の新王者誕生となった。王者の巧みなディフェンスに苦しみながらも得意の打ち合いに持ち込んで圧倒。高校2年の高校総体準決勝で敗れて以来12年ぶりの対戦