別府競輪のナイターG3「大阪・関西万博協賛別府市制100周年記念事業競輪」は最終日。12R決勝の主役は阿部将大だ。九州が6車ファイナル入りし、阿部―大西の地元勢に小川―園田―坂本亮―山口の福岡4車も続いて一枚岩に。阿部が7月の記念に続く地元G3連続Vを決めるとみた。阿部マークの大西のG3初制覇も十分。小川や園田も最後は突っ込む。杉森、山本は九州6車相手にどう挑むか注目だ。（1）大西貴晃結果を出せてうれしい