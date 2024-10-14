3歳牝馬の3冠ロード最終戦「第29回秋華賞」が13日、京都競馬場で行われ、1番人気に支持されたチェルヴィニアが中団から力強く抜け出して快勝した。オークスに続く、牝馬2冠を達成。鞍上のクリストフ・ルメール（45）は18年アーモンドアイ以来となる当レース3勝目、今年のJRA・G1はフェブラリーSからスプリンターズSまで全て異なる騎手が勝利していたが、名手がこの流れを止めた。また、人気を分け合った桜花賞馬ステレンボッシュ