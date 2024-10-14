デイ開催のボートレースからつ「ファン感謝3Daysボートレースバトルトーナメント」はいよいよ最終日、優勝戦を迎える。1号艇を引き当てた吉川元浩が逃げに持ち込む。本体整備で機力も上向き、仕上がりは問題なし。F2でも茅原のスピードを対抗視。カドの海野は自在に攻める。エンジンに好感触の渋谷は差しに絞って。＜1＞吉川元浩序盤に比べれば良くなっている。伸びは結構ついてきた。今の感じなら出足も悪くない。全体に