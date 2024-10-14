7月の周年記念は阿部のVで沸き返った。今度は地元から阿部と大西、ガールズは安東が決勝進出。4着続きだった安東は土壇場で意地を示した。阿部と大西は師匠の師匠が同じ三好林太郎氏（46期＝引退）で同門の間柄。6車ラインの先頭になった阿部が大西の前で風を切る可能性は高いだろう。大西にとっては願ってもない好機が訪れるかもしれない。【4R】地元の一丸尚伍が最後に奮起する。（5）から（1）（2）（3）（4）（8）の2、3