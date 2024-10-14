長く一緒にいれば相手との関係に悩むこともあるでしょう。今回は、相手を困らせる行動をいくつか紹介しましょう。コミュニケーションがとれない重要な話題に対して耳を傾けず、心配事を共有しようとしない様子は、思いやりが欠けている証拠かもしれません。このような行動は、将来的にコミュニケーション不足を引き起こす恐れがあるでしょう。自分を正当化している自らの行動や発言に問題があることを認めず、自分を正当化する姿勢