静岡県川根本町の湖で「SUP」をしていた愛知県の50代の夫婦がおぼれ、搬送先の病院で死亡が確認されました。記者（静岡・川根本町 きのう）「川根本町の接岨湖上空です。湖で遊んでいた2人がおぼれ、警察が現地を調査しています」きのう午前、川根本町の接岨湖で、「人が溺れている」などと近くにいた人から警察に通報がありました。おぼれたのは愛知県知立市の小松史門さん（57）と治子さん（58）の夫婦で、搬送先の病院で死