◆米大リーグナ・リーグ優勝決定シリーズドジャース―メッツ（１３日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースは１３日（日本時間１４日）、この日から始まるメッツとのリーグ優勝決定シリーズのロースター２６人を発表し、大谷翔平投手（３０）、山本由伸投手（２６）と日本人選手の２人がメンバー入りした。大谷はパドレスとの地区シリーズでは５試合で打率２割、１本塁打、４打点、０盗塁だっ