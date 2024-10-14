アジア選手権・男子シングルス卓球のアジア選手権は13日、カザフスタン・アスタナで男子シングルス決勝が行われ、世界ランキング9位の張本智和（智和企画）が同3位の林詩棟（中国）を3-1（11-9、11-6、4-11、11-5）で破り、アジア王者に輝いた。1974年の長谷川信彦以来、日本勢では50年ぶりの金メダル。一方、中国メディアは「張本智和の攻撃を押しとどめることはできなかった」と敗戦を認め、張本を称えている。準決勝で韓国