◇プロボクシングWBO世界ライトフライ級王座決定戦同級1位 岩田翔吉（帝拳）3回3分0秒TKO同級2位 ハイロ・ノリエガ（スペイン）（2024年10月13日東京・有明アリーナ）岩田が3回TKO勝ちし、2度目の挑戦で悲願の世界王者となった。名門・帝拳ジムからは2年4カ月ぶり、12人目の日本人世界王者となった。2年前の悪夢を振り払った。3回はノリエガのスピードに押されたが、それこそが岩田の狙いだった。「（相手が）前傾姿