デイ開催のボートレースからつ「ファン感謝3Daysボートレースバトルトーナメント」は、いよいよ優勝戦。川淵陸郎記者の「イイ値」は海野康志郎に注目した。とっておきの切り札、得意の3コース捲り差しを勝負どころで決めた。海野がセミファイナルの10R、コンマ12のトップスタートから鋭く抜け出し、ファイナルに駒を進めた。低調機を引いてしまい、前検日から「伸びが弱い」と漏らしていたが機力を立て直し、勝負になる仕上