京都8R・もみじSは、先週のりんどう賞を放馬で競走除外となったリリーフィールド（牝＝小崎、父モズアスコット）が即仕切り直しの一戦で圧勝。最終4角は力ずくで先頭に並びかけて押し切った。岩田望は「放馬明けでゲート入りはビビッていたが、中ではおとなしく好スタート。勝因のポイントでした。好位で追い出しを待つ余裕と、追っていい反応」と満足顔で振り返った。次走は未定。