◇プロボクシングWBC世界フライ級王座決定戦同級1位 寺地拳四朗（BMB）11回6秒TKO同級2位 クリストファー・ロサレス（ニカラグア）（2024年10月13日東京・有明アリーナ）元WBC＆WBAスーパー統一世界ライトフライ級王者の寺地が2階級制覇を達成した。11回にロサレスの鼻からの出血がひどくなり、レフェリーが医師と確認した上で試合をストップ。会見では「自分のボクシングをぶれずに突き通せたのは良かった」とベルト