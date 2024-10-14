J・G2「第26回東京ハイジャンプ」が東京9Rで行われ、1番人気ジューンベロシティが連勝で重賞4勝目を挙げた。スタートを決めたベロシティは楽に先手を主張。力強い飛越でリズム良く運び、そのまま直線へ。最後は2着に2馬身差をつける完勝だった。手綱を取った高田は「休み明けでしたが中山大障害（12月21日、中山）へ行くにあたって、逆算してこのレースを調教師と選択した。間隔が空くので難しい調整だったと思うが陣営がうま