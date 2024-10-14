歌手で俳優の福山雅治（５５）が１３日、長崎県内の複合施設「長崎スタジアムシティ」（１４日開業）で、こけら落としとなる自身初のフリーライブ「ＧｒｅａｔＦｒｅｅｄｏｍ」を開催した。福山は同施設のクリエーティブプロデューサーを務める。長崎出身の福山にとって地元での公演は９年ぶり。快晴の中、自身の凱旋をもって長崎の新たなシンボル誕生を堂々と知らしめた。５３万人の応募から選ばれた２万５０００人のファ