あす衆院選の公示日を迎える中、9党の党首がネット討論会に参加し、憲法改正などについて議論を交わしました。自民党 石破総理「我が党として、とにかく憲法に自衛隊を明記しますと。国会議員任期の延長、緊急事態も規定しますと党で決まっているので、それを実現するのが総裁の責任です。それをきちんと早くやった方がいいと思います」立憲民主党 野田代表「国家の権力は抑制的にして、国民の権利は拡充をするという立