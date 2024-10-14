京都5R・新馬戦（芝1800メートル）9番人気の伏兵ロヴィーサ（牝＝大根田、父リオンディーズ）が最内枠を生かしてインコースから抜け出した。幸は「ずっと手応えが良くて、直線もその通りに伸びてくれた。これから楽しみ」と笑顔。大根田師は現役70人目となるJRA通算300勝（5303戦目）を達成。「月並みですが、支えてくれた皆さんへの感謝しかない。人馬の安全を願いながら、これからも仕事をしていきたい」と語った。