東京5R・新馬戦（芝1600メートル）6番人気のテイクイットオール（牡＝中竹、父キズナ）が好位から脚を伸ばして差し切り勝ち。鞍上の三浦は「エンジンがかかった時の切れ味は良かった」と納得の口ぶり。中竹師は「切れはありそう。能力で勝ってくれたね。お母さん（トップソリスト）が軽い感じだし、それにキズナだから軽くなるよね。次は（距離を）延ばしてもいいかな」と評価した。