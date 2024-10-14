◇プロボクシングWBA世界フライ級タイトルマッチ王者 ユーリ阿久井政悟（倉敷守安）判定同級8位タナンチャイ・チャルンパック（タイ）（2024年10月13日東京・有明アリーナ）阿久井は判定2―1の勝利に表情はさえなかった。「すっきり勝てていないので、やり切れない気持ち。ダメダメな内容だった。判定？相手にポイントがついてもおかしくない内容でした」序盤からプレスをかけ、左ジャブを着実にヒット。左ボデ