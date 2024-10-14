東京4R・新馬戦（芝1400メートル）3番人気のレモンバーム（牝＝嘉藤、父ジョーカプチーノ）が差し切り勝ち。6番手外で直線に向くと、メンバー最速の上がり3F33秒9の脚で突き抜けた。手綱を取ったM・デムーロは「強かった。真面目ですね。外枠を気にせず上手に出て、展開も全部良かった」と笑顔。嘉藤師は「もう少し前めのポジションを取るかと思ったが、結果としていい競馬ができた。一つ勝てて良かった。距離は千六くらいまで