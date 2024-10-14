小中学生による全国ポニー競馬選手権「第14回ジョッキーベイビーズ」が13日、東京競馬場（直線芝400メートル）で最終12R終了後に行われた。全国7地区の代表決定戦を勝ち抜いた8人が出場した決勝戦は、東北・新潟地区代表の梅沢怜士さん（13）が制した。M・デムーロから優勝トロフィーを受け取った梅沢さんは「凄くうれしいです。先頭でゴールを駆け抜けて凄く気持ち良かったです。将来の夢は馬に関わる仕事です」と喜びをかみし