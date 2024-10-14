◇Prime Video Boxing 10 WBC世界バンタム級タイトルマッチ王者 中谷潤人（Ｍ．Ｔ）＜12回戦＞同級1位 ペッチ・ソー・チットパッタナ（タイ）（2024年10月14日東京・有明アリーナ）2度目の防衛を狙う3階級制覇王者・中谷は100グラムアンダーの53.4キロで計量をパスした。「多少キツくはなってきたけどしっかりと落とせたのでいいパフォーマンスにつなげたい」と充実の表情を浮かべた。対戦相手とは約20秒のフェースオフ