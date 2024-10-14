長崎市出身の歌手、福山雅治さんが13日夜、同市内でライブを行い、日本原水爆被害者団体協議会（日本被団協）のノーベル平和賞受賞が決まったことについて、「大きな意味があると思う。平和に対する思いが一歩前進した」と語り、被爆クスノキを題材にした楽曲「クスノキ」を歌った。【写真】跡地に長崎スタジアムシティが建設された、かつての三菱重工業長崎造船所の幸町工場14日に開業する施設「長崎スタジアムシティ」のこけ