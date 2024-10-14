アメリカの宇宙開発企業「スペースX」が大型宇宙船「スターシップ」の5回目の飛行試験を行い、初めて大型ブースターを発射台に戻すことに成功しました。イーロン・マスク氏が率いるスペースXの宇宙船「スターシップ」は13日、テキサス州で5回目の無人飛行試験に臨み、打ち上げ後、推進装置である1段目の大型ブースターの分離も順調に行われました。前回はブースターがメキシコ湾に着水しましたが、今回は打ち上げから7分後、制御さ