2年7カ月ぶりに世界王座に返り咲いたIBF世界ライトフライ級王者の矢吹正道（32＝LUSH緑）が試合から一夜明けた13日、名古屋市内で改めて喜びを語った。顔に傷はほとんど見当たらず晴れやかな表情。「とりあえずホッとしている。長く、濃い2年7カ月だった。（密度の濃い練習をこなし）寿命が縮まりました。もう、ゆっくりしたい」と話した。心の支えである長女・夢月（ゆづき）さん（14）、長男・克羽（かつば）さん（11）の