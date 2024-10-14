◇女子ゴルフツアー富士通レディース最終日（2024年10月13日千葉県東急セブンハンドレッドC＝6697ヤード、パー72）2季連続年間女王の山下美夢有（23＝加賀電子）が通算14アンダーで並んだ古江彩佳（24＝富士通）をプレーオフ2ホール目で下し、涙の今季初優勝を飾った。2差6位からこの日ベストの66で追いついた。現在のメルセデスランクは2位。3季連続の戴冠に向け、女王争いで反撃ののろしとなるツアー通算12勝目となっ